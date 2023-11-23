Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг TCS Group

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для депозитарных расписок TCS Group на фоне опубликованной в целом позитивной квартальной отчетности эмитента (за 3К23 по МСФО), сообщается в комментарии аналитика Ольги Найденовой.

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