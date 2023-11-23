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23 ноября 2023 года 10:58
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $625
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. с $600 до $625 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг сохранена экспертами. "Компания представила очередной сильный квартальный отчет и дала уверенный "гайденс" на октябрь-декабрь. И результаты, и прогнозы значительно превзошли ожидания инвестиционного сообщества. Эмитент остается ключевым бенефициаром ИИ-революции, поэтому быстро расширяет линейку востребованных у клиентов продуктов с высокой добавленной стоимостью и услуг. Это позволяет не только существенно нарастить объемы бизнеса, но и повысить его прогнозируемость и рентабельность, - отмечает Толмачев в материале. - NVIDIA продолжит увеличивать выручку сегмента дата-центров в этом и следующем году на фоне сильного спроса и расширяющихся производственных мощностей TSMC. По словам менеджмента эмитента, эффект от новых мер экспортного контроля США окажет существенный негативный эффект на выручку в 4К23 и это уже учтено в "гайденсе". Новые "урезанные" чипы, как подтвердили представители руководства компании, будут представлены в ближайшие месяцы. Детальных оценок эффекта на будущие доходы NVIDIA не дала. Мы ожидаем, что новые чипы позволят почти полностью компенсировать доходы в будущих периодах. При этом NVIDIA демонстрирует результаты лучше среднерыночных в игровом сегменте, у нее сохраняется нереализованный потенциал выпуска SoC-чипов для ПК в 2025 году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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