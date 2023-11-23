Рубль может укрепиться до 87,5 руб./$1 на торгах в четверг - SberCIB

Рубль может укрепиться до уровня 87,5 руб./$1 на торгах в четверг, на фоне приближения периода налоговых выплат экспортеры могут увеличить продажи валюты, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут держаться в диапазоне $80-81 за баррель в течение торговой сессии в четверг, полагают эксперты инвестбанка.

"Росстат в среду опубликовал данные по потребительской инфляции за неделю с 14 по 20 ноября, которая составила 0,2%, что, на наш взгляд, по-прежнему довольно много. На этом фоне мы ожидаем стабилизацию доходностей суверенных облигаций РФ или их рост на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB.

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