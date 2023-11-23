Инвестиции в длинные корпбонды с фиксированным купоном по-прежнему требуют осторожности - ПСБ

Инвесторам по-прежнему стоит сохранять осторожность при наращивании вложений в длинные корпоративные облигации с фиксированным купоном, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Активный спрос на ОФЗ сохраняется - доходности госбумаг опустились в среду на 10-12 б.п. (11,53% по 3-леткам, 11,72% по 10-леткам). Инвесторы продолжают увеличивать ставку на торможении инфляции за счет жесткой политики ЦБ и переход к циклу снижения ключевой ставки в следующем году. Спрос на аукционе Минфина на 15-летний выпуск в среду остался на высоком уровне и составил 136 млрд руб. (с начала ноября стабильно превышает 100 млрд руб.), - указывает эксперт в материале. - На наш взгляд, покупка длинных ОФЗ сроком от 10 лет с доходностью 11,7% годовых уже выглядит рискованно. Пока инфляционный импульс в экономике сохраняется, и инфляция по итогам года может превысить прогноз ЦБ (7-7,5% на конец года). Так, по недельным данным на 20 ноября годовая инфляция ускорилась до 7,3%. В следующем году проинфляционный фактор в виде высоких расходов бюджета также сохранится. Вместе с тем пока ожиданий на рынке дополнительного повышения ключевой ставки нет - котировки ROISFIX вплоть до шести месяцев указывает сохранение ставки вблизи уровня 15%".

"Мы по-прежнему рекомендуем сохранять осторожность при наращивании инвестиций в длинные бумаги с фиксированным купоном - рекомендуем ограничить срочность корпоративных бумаг тремя годами и долей в портфеле 25-30%, оставшаяся часть корпоративных флоатеров продолжит приносить стабильный доход на уровне 16-17% годовых на горизонте до шести месяцев", - пишет Грицкевич.

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