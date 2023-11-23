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23 ноября 2023 года 09:38
Доходности краткосрочных ОФЗ могут достигнуть 14% до конца 2023г - БКС Экспресс
Доходности краткосрочных рублевых гособлигаций могут достигнуть 14% годовых до конца текущего года, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "На рынке облигаций шесть сессий подряд растет индекс ОФЗ, что выглядит не совсем оправданно, учитывая сохранение повышенного инфляционного фона. За неделю индекс потребительских цен вырос на 0,2%, в годовом выражении инфляция приблизилась к 7,4%. Сохраняются ожидания по коррекции рынка облигаций. Да, наблюдаемое укрепление рубля поддерживает доходности средне- и долгосрочных ОФЗ ниже 12%, но доходности на коротком конце находятся около отметки 12,5%, что выглядит слишком низким уровнем. Ожидаем, что доходности краткосрочных ОФЗ могут достигнуть 14% до конца года, так как ставка RUONIA уже выросла к уровню ключевой ставки 15%+ из-за небольшого структурного дефицита в банковском секторе. При этом рост коротких ставок может оказать давление и на длинные ОФЗ, повысив их доходность к погашению до 12,5% (сейчас около 11,8%)", - указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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