"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг TCS Group с прогнозной стоимостью на уровне 3350 рулей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова.

"Представленные финансовые результаты эмитента за 3К23 по МСФО оказались достаточно сильными, с превышением наших и рыночных ожиданий. Отметим, что чистая прибыль выросла в квартальном выражении по итогам шестого квартала подряд, а по итогам девяти месяцев она практически достигла рекордного уровня всего докризисного 2021 года. TCS Group показала существенный рост чистого процентного дохода, после исчерпания эффекта высокой базы прошлого года возобновился подъем чистого комиссионного дохода. Объемы резервирования продолжили нормализоваться, капитальная позиция не вызывает опасений, а эффект от санкций на бизнес компании, судя по всему, оказался несущественным, - пишет эксперт в обзоре. - Определенные вопросы, правда, вызывает сильный рост операционных расходов. Рост кредитных ставок и принимаемые центробанком меры по "охлаждению" потребительского кредитования, на который делает упор TCS Group, вероятно, несколько замедлят рост финпоказателей в 4К. Тем не менее мы полагаем, что эмитент сможет уверенно завершить год и сохранить самые высокие в секторе показатели рентабельности капитала".

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