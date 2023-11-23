Существуют риски ухода цены нефти к $80/барр. и ниже в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут упасть до $80 за баррель и даже уходить ниже в ближайшее время в случае отсутствия позитивных для рынка новостей, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"В среду по нефтяным фьючерсам прокатилась волна распродаж. Из-за новостей о сложностях в переговорах ОПЕК+ и переносе встречи на 30 ноября у участников появились опасения, что рынок может лишиться поддержки альянса и останется один на один с замедляющимся спросом. Риски выросли, и до момента появления конкретики по решению альянса рынок вряд ли будут наращивать позиции по нефти. Возможна повышенная волатильность, разнонаправленные спекулятивные скачки. Котировки нефти марки Brent могут сползать к $80 за баррель и даже уходить ниже при отсутствии позитивных новостей", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.