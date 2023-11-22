Инвестбанк "Синара" понизил рейтинг акций Verizon до "держать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил рейтинг акций Verizon Communications с "покупать" до "держать" с целевой ценой $39 за штуку на конец 2024 года, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале банка.

"Котировки Verizon Communications с начала года снизились на 5%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 18%, а стоимость акций T-Mobile US - на 6%, - констатирует аналитик Ирина Фомкина. - Худшая, чем у конкурента, динамика Verizon объясняется проблемой оттока пользователей беспроводной связи. Однако в 3К23 уже наблюдался разворот тренда, поэтому в ближайшее время ситуация, мы полагаем, нормализуется. В то же время мы ожидаем увеличения затрат на использование спектра 5G и маркетинговых расходов для продажи техники, в частности смартфонов, что негативно отразится на рентабельности. Поэтому мы скорректировали оценку Verizon в сторону уменьшения".

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