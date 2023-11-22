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22 ноября 2023 года 18:43
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA Corp. с целевой ценой $560,1 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Игоря Додонова. "NVIDIA, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров, представил очень сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября, - отмечает эксперт. - Выручка выросла в 3,1 раза г/г до рекордных $18,1 млрд и существенно превзошла консенсус-прогноз на уровне $16,2 млрд. Кроме того, выручка показала рост на 34% в поквартальном выражении. Баланс NVIDIA остается прочным. Компания завершила III финквартал, имея на счетах $18,3 млрд денежных средств и инвестиций при общем долге $9,7 млрд". Между тем руководство NVIDIA также обнародовало весьма оптимистичный прогноз на IV финквартал с окончанием в январе. В частности, выручка, как ожидается, составит $20 млрд плюс/минус 2%, что означает рост в 3,3 раза г/г по центральной точке диапазона. Это также на 11% превышает консенсус-прогноз на уровне $18 млрд. В NVIDIA отметили сохранение ажиотажного спроса на ее решения со стороны как крупных провайдеров облачных сервисов, так и более мелких игроков, подчеркивает Додонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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