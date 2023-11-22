"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA Corp. с целевой ценой $560,1 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Игоря Додонова.

"NVIDIA, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров, представил очень сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября, - отмечает эксперт. - Выручка выросла в 3,1 раза г/г до рекордных $18,1 млрд и существенно превзошла консенсус-прогноз на уровне $16,2 млрд. Кроме того, выручка показала рост на 34% в поквартальном выражении. Баланс NVIDIA остается прочным. Компания завершила III финквартал, имея на счетах $18,3 млрд денежных средств и инвестиций при общем долге $9,7 млрд".

Между тем руководство NVIDIA также обнародовало весьма оптимистичный прогноз на IV финквартал с окончанием в январе. В частности, выручка, как ожидается, составит $20 млрд плюс/минус 2%, что означает рост в 3,3 раза г/г по центральной точке диапазона. Это также на 11% превышает консенсус-прогноз на уровне $18 млрд. В NVIDIA отметили сохранение ажиотажного спроса на ее решения со стороны как крупных провайдеров облачных сервисов, так и более мелких игроков, подчеркивает Додонов.

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