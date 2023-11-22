Акции Сбербанка сохраняют потенциал для дальнейшего роста - Freedom Finance Global

Акции Сбербанка сохраняют потенциал для дальнейшего роста, несмотря на достижение котировками максимумов января 2022 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"В среду на умеренно растущем фондовом рынке рост лучше рынка показывают обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 1,33% до 286,6 руб. за акцию. Таким образом, котировки обыкновенных акций Сбера вернулись к максимумам января 2022 года, - констатирует эксперт. - С начала года рыночная цена этих бумаг удвоилась, но потенциал роста по-прежнему имеется. На наш взгляд, основным поводом для роста котировок Сбера являются ожидания новостей с дня инвестора, назначенного на 6 декабря. Руководство банка обещает обнародовать обновлённую стратегию".

Инвесторы ожидают, что, возможно, изменения коснутся дивидендной политики, отмечается в комментарии. Существующая дивидендная политика Сбербанка предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, при этом аналитик не исключает, что, возможно, банк внесёт положительные для инвесторов изменения в дивидендную политику, повысив коэффициент дивидендных выплат до 60% от чистой прибыли по МСФО.

Также Мильчакова отмечает, что Сбербанк является основным бенефициаром роста кредитования и банковских услуг в России, который уже положительно отразился на финансовых результатах банка по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

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