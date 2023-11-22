Сильная отчетность NVIDIA поддержит котировки акций компании - инвестбанк "Синара"

Сильная отчетность NVIDIA Corp. поддержит котировки акций компании в краткосрочной перспективе, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Гайда.

"Компания NVIDIA сообщила о рекордной выручке от продажи процессоров для серверов в третьем квартале 2024 ф. г., закончившемся 29 октября 2023 года, - пишет эксперт. - На 4К23 компания прогнозирует увеличение общей выручки до $20 млрд, тогда как в отчетном периоде она составила $18,12 млрд. Несмотря на оптимистический прогноз, компания предполагает в следующем квартале значительное падение продаж своих самых передовых процессоров в Китае. Однако, по мнению руководства, это полностью компенсируется ростом продаж чипов в других странах. Мы считаем, что ввиду очень большого спроса во всем мире на продукты, где используется искусственный интеллект, продажи в сегменте процессоров для серверов продолжат расти, несмотря на ограничения на экспорт микросхем из США. Мы положительно оцениваем свежую отчетность и в краткосрочной перспективе ожидаем роста котировок NVIDIA".

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