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22 ноября 2023 года 17:16
"БКС МИ" назвал топ-5 акций нефтяных компаний с наибольшей дивдоходностью за 2023г
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") назвал топ-5 акций нефтяных компаний с наибольшей дивидендной доходностью за 2023 год, сообщается на портале БКС Экспресс. В список вошли акции "Газпром нефти", "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "префы" "Транснефти" и "Сургутнефтегаза". Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 руб. на акцию, это 9,8% дивдоходности по текущим уровням, отмечается в комментарии. Рекомендация оказалась выше рыночных ожиданий (около 57 руб.). Летом 2024 года компания может заплатить еще около 15-20 руб. на акцию, если 75% коэффициент сохранится, полагают в "БКС МИ". Таким образом, дивдоходность на горизонте 12 месяцев может составить около 12%. "За III квартал совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35,17 руб. на акцию - это 100% от чистой прибыли по МСФО за период, - указывают далее аналитики. - В рамках дивидендной политики и практики последних лет компания выплачивала 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО в зависимости от того, какой показатель выше. В 2017-2019 годы "Татнефть" выплачивала до 100% от чистой прибыли по РСБУ, поэтому такая практика не нова, однако возвращение к высокому коэффициенту повышает вероятность более крупных выплат в будущем. Благодаря повышению payout ratio дивдоходность "Татнефти" на горизонте 12 месяцев может составить около 16%". Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 447 руб. на акцию, что соответствует 6,2% дивдоходности, отмечается далее в комментарии. Размер выплат оказался ниже консенсус-прогноза в 547 руб. и не воодушевил рынок. При этом эксперты "БКС МИ" призывают помнить, что ранее "ЛУКОЙЛ" в рамках таких выплат ориентировался на финансовые результаты I полугодия. То есть это дивиденды лишь за первую половину 2023 года "ЛУКОЙЛ" исторически выплачивал небольшие промежуточные дивиденды, а большая часть годовых выплат приходилась на летний период. Совокупные дивиденды (промежуточные + итоговые) по итогам 2023 года, по прогнозам стратегов "БКС Мир инвестиций", ожидаются в районе 1040 руб. на акцию, или 14% дивдоходности. "Дивидендная политика "Транснефти" предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, - указывают аналитики. - Дивиденды по итогам 2023 года могут составить около 18000-19000 руб. на акцию, что предполагает дивдоходность на уровне 12-13%. Особенность бизнеса компании в высокой стабильности и низкой зависимости от колебаний курса рубля - благодаря этому дивдоходность в ближайшие годы может оставаться вблизи отмеченных уровней". "Сургутнефтегаз" по итогам 2023 года должен получить рекордную прибыль на фоне сильной девальвации рубля и переоценки валютной кубышки, напоминают эксперты "БКС МИ". Согласно уставу, дивиденды по "префам" составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ. По итогам I полугодия 2023 года компания уже заработала около 7,8 руб. потенциальных дивидендов (13,2% дивдоходности). Итоговые дивиденды ожидаются в районе 11-13 руб. на акцию, что дает 19-22% дивдоходности. При этом аналитики советуют понимать, что текущая волна укрепления рубля негативна для прибыли компании. Если тенденция продолжится, ожидания по дивидендам ухудшатся. Также в комментарии подчеркивается, что крупные дивиденды ожидаются разовыми - львиная доля прибыли сформирована за счет курсовых переоценок, а значит, дивиденды за 2024 год могут в разы сократиться. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЯНКА-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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