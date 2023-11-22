Дивидендная доходность Татнефти может составить 16-19% по итогам года - SberCIB

Дивидендная доходность "Татнефти" может составить 16-19% по итогам 2023 года, полагает аналитик SberCIB Investment Research Геннадий Суханов.

"Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 3К23 в размере 35,17 руб. на акцию, - напоминает эксперт. - Предполагаемая дивидендная доходность за квартал составит 5,5%. Размер дивидендных выплат оказался больше, чем мы ожидали. Мы полагали, что "Татнефть" объявит о дивидендах в размере 17 руб. на акцию, или 50% чистой прибыли за квартал по РСБУ. Рекомендованный размер выплат оказался вдвое выше, что говорит о гибкости при распределении дивидендов. На наш взгляд, это позитивный сигнал с точки зрения финальных дивидендов по итогам года".

По мнению Суханова, в отсутствие сделок по приобретению активов и с учетом более умеренных затрат по инвестиционной программе компания может перейти к дивидендным выплатам на основе денежных потоков, как в 2017-2019 годах, когда она выплачивала акционерам почти 100% свободного денежного потока.

По оценке аналитика, "Татнефть" может направить на дивиденды до 100-120 руб. на акцию за год (при дивидендной доходности 16-19%) с учетом более низкой потребности в капиталовложениях (со следующего года) и значительной чистой денежной позиции.

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