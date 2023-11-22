"БКС МИ" подтверждает торговую идею: покупать акции Сбербанка

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею "Лонг Сбер", открытую 1 августа 2023 года, и ожидают роста акций еще на 10% к концу декабря, сообщается на портале БКС Экспресс.

6 декабря Сбербанк представит новую стратегию на 2024-2026 годы, что, по мнению экспертов, может стать хорошим катализатором для акций в ближайшей перспективе.

Аналитики выделяют несколько факторов в пользу оптимистичной оценки перспектив цены акций Сбербанка:

- Результаты за 10 месяцев 2023 года по РПБУ показали высокие прибыль и рентабельность, а также замедление роста кредитования.

- Рекордная прибыль в III квартале 2023 года по МСФО позволила повысить ориентиры на 2023 год: менеджмент Сбера улучшил ожидания на 2023 год по рентабельности капитала до уровня выше 24% (ранее - выше 22%).

- Сбербанк - сильная, качественная история с дивидендным потенциалом.

Эксперты "БКС МИ" подтверждают фундаментальную рекомендацию для акций Сбербанка на ближайшие 12 месяцев на уровне "покупать".

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