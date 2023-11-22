"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 3400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целевой ценой 3400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 2800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на заявление заместителя управляющего директора компании Алексея Минаева о том, что если будет принят законопроект о работе маркетплейсов, то онлайн-площадки могут повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это, по мнению экспертов "Финама", может положительно сказаться на финансовых показателях компании.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в восходящем тренде, выше 50-дневной скользящей средней, и тестируют локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2800 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43", - указывают аналитики.

Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза.

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