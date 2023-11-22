"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Li Auto с целью $52 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $38, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В сентябре поставки автомобилей выросли на 213% в годовом соотношении (до 36 тыс. единиц), в 3К23 - в четыре раза (до 105,1 тыс. единиц). Менеджмент Li Auto отмечает, что компания увеличивает свою долю рынка "автомобилей на новых источниках энергии" (NEV) дороже 200 тыс. юаней. Эмитент остается одним из двух наиболее продаваемых брендов NEV в этом ценовом сегменте в КНР. Уже шесть месяцев производитель возглавляет список лидеров по продажам внедорожников дороже 300 тыс. юаней в Китае", - обращают внимание аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $38 риск на портфель составит 0,48%", - указывают аналитики "Финама".

Li Auto - китайский производитель премиальных гибридных электромобилей.

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