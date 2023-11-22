Вероятна консолидация индексов S&P 500 и Nasdaq в декабре - БКС Экспресс

Вероятна консолидация индексов S&P 500 и Nasdaq Composite на достигнутых максимумах в декабре текущего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Ведущие индексы акций чуть притормозили. Во вторник индекс широкого рынка S&P 500 и IT-бенчмарк Nasdaq Composite снизились на 0,2-0,6%, но это незначительные потери в рамках уже состоявшегося ралли. С минимума конца октября индексы взлетали вверх более 11%, что стало рекордным результатом за последние годы. Отдельно с начала месяца прирост бенчмарков составляет 9%, и ноябрь вновь становится сильнейшим месяцем для фондового рынка США, - отмечает аналитик в обзоре. - Близится декабрь, и обычно это ожидания предновогоднего ралли. По статистике, средний прирост за месяц менее 1,5%, и с учетом выданного аванса в ноябре, в последний месяц года динамика рынка может быть уже нейтральной. С начала года S&P 500 прибавил более 18%, а NASDAQ - почти 36%, и до максимума 2023 года сейчас остается около процента. Таким образом, можно предположить, что основная доходность в текущем году уже получена, 2023 год выдался волатильным, но удачным для фондовых "быков". В декабре вероятна консолидация на достигнутых максимумах".

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