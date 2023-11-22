"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Cian

"Мои Инвестиции" в настоящее время сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг Cian, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной.

"Текущая ситуация на рынке недвижимости может оказать неоднозначный эффект на бизнес Cian в ближайшие кварталы. С одной стороны, из-за снижения доступности ипотеки на фоне высоких ставок спрос смещается в сторону аренды, что приводит к сокращению объявлений о сдаче недвижимости. С другой стороны, сохранение высокой активности покупателей на первичном рынке, где еще действуют льготные ипотечные программы, способствует заметному увеличению лидогенерации. Постепенное охлаждение спроса в будущем может также стимулировать девелоперов и агентства аккумулировать рекламные бюджеты на крупнейших площадках, что в совокупности с постоянной работой эмитента над улучшением монетизации будет способствовать, на наш взгляд, сохранению двузначных темпов роста бизнеса. В частности, по итогам 2023 года мы ожидаем рост выручки Cian на 37% г/г", - пишут эксперты в обзоре.

"Тем не менее на текущий момент наибольший интерес для инвесторов, на наш взгляд, представляет корпоративная реструктуризация, которая должна стать главным позитивным триггером для акций компании в краткосрочной перспективе. Однако в этом вопросе пока сохраняется неопределенность, и новые детали, вероятнее всего, будут объявлены только в следующем году. Других значимых катализаторов для бумаг в ближайшее время мы не видим, поэтому сохраняем нейтральный взгляд на бумагу. К тому же текущий мультипликатор Cian на уровне 10,2х EV/EBITDA за 2024 год, по нашему мнению, отражает справедливую оценку", - указывают аналитики телеграм-канала.

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