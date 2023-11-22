"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Татнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в обзоре аналитиков.

"Татнефть" направит на дивиденды за 3К23 100% чистой прибыли по МСФО, а значит, дивидендная доходность за весь текущий год может составить не 11%, а 16%. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по привилегированным и обыкновенным акциям эмитента. "Обычка" торгуется с коэффициентом 4,3x P/E 2023-24п, что на 12% ниже среднего показателя за предыдущие годы", - указывают эксперты.

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