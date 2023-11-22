Котировки золота до конца 2023г могут подняться к $2100/унц. - Freedom Finance Global

Котировки золота до конца текущего года могут подняться к уровню $2100 за тройскую унцию, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Цена на золото возобновила рост, поднявшись выше $2000 за тройскую унцию впервые за последние полгода. Мировые центральные банки продолжают скупать золото, но самый большой спрос на драгметалл наблюдается в Индии. Как сообщают индийские СМИ, значительный спрос на золото предъявляет индийская ювелирная промышленность в связи с возобновлением после пандемии национальных фестивалей и массовых торжеств в связи с национальными праздниками, во время которых местные жители надевают традиционные украшения, как правило, из натурального золота, - пишет эксперт в материале. - Кроме того, цикл повышения процентных ставок в США выглядит близким к завершению, в связи с чем доллар слабеет. В 2024 году, скорее всего, ФРС как минимум не будет ужесточать монетарную политику. Тогда доллар продолжит слабеть, а золото - дорожать. Мы ожидаем рост цены на золото до конца года до $2100 за тройскую унцию".

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