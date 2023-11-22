Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Совет директоров эмитента во вторник рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивиденды за 3К23 из расчета 35,2 руб./акцию (текущая дивдоходность - 5,6%). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 9 января 2024 года. ВОСА проголосует по вопросу выплаты 22 декабря, а в случае необходимости повторное собрание состоится 28 декабря, - отмечают эксперты. - Новость позитивна для котировок "Татнефти", поскольку рынок, прогнозируя промежуточные дивиденды, исходил из практики выплаты 50% чистой прибыли по РСБУ, а фактический коэффициент составил 102%. Рекомендованные дивиденды в совокупности за 9М23 по размеру точно соответствуют 70% чистой прибыли по РСБУ за тот же период. В отсутствие комментариев компании неясно, является столь большая выплата единоразовой или войдет в практику".

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