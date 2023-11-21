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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300п - Freedom Finance Global
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21 ноября 2023 года 18:37
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "21 ноября, российский фондовый рынок, начав торги слабой смешанной динамикой, завершил их небольшим ростом, - пишет эксперт. - Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,43%, а валютный индекс РТС - на 0,26%. Основными драйверами роста российских акций сегодня являются корпоративные отчётности и новости о промежуточных дивидендах "голубых фишек" за 9 месяцев 2023 года. Макроэкономическая статистика сегодня работает также на рост российского рынка и укрепление рубля. Лидерами роста во вторник на фондовом рынке оказались депозитарные расписки интернет-ретейлера Ozon (+4,4%), вероятно, после выхода статистики о том, что за январь-октябрь текущего года продавцы на маркетплейсах, к которым относится и Ozon, увеличили доходы в среднем на 40% в годовом выражении. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки ЦИАН (-3,7%), несмотря на выход сильной, но ожидаемой отчётности за III квартал 2023 года по МСФО". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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