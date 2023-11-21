Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300п - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"21 ноября, российский фондовый рынок, начав торги слабой смешанной динамикой, завершил их небольшим ростом, - пишет эксперт. - Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,43%, а валютный индекс РТС - на 0,26%. Основными драйверами роста российских акций сегодня являются корпоративные отчётности и новости о промежуточных дивидендах "голубых фишек" за 9 месяцев 2023 года. Макроэкономическая статистика сегодня работает также на рост российского рынка и укрепление рубля. Лидерами роста во вторник на фондовом рынке оказались депозитарные расписки интернет-ретейлера Ozon (+4,4%), вероятно, после выхода статистики о том, что за январь-октябрь текущего года продавцы на маркетплейсах, к которым относится и Ozon, увеличили доходы в среднем на 40% в годовом выражении. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки ЦИАН (-3,7%), несмотря на выход сильной, но ожидаемой отчётности за III квартал 2023 года по МСФО".

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