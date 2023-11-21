Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Baidu до $210

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Baidu Inc. со $185 до $210 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова.

"Baidu представила сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка. Выручка компании выросла на 6% г/г и составила 34,45 млрд юаней, что выше консенсус-прогноза на 0,7%. Чистая прибыль составила 6,68 млрд юаней - выше ожиданий по прибыли в 4,4 млрд юаней. Результаты компании показывают продолжение восстановление рынка после снятия коронавирусных ограничений. Финансовые показатели Baidu в следующем квартале будут во многом зависеть от экономической обстановки в КНР, обуславливающей спрос на Интернет-рекламу. Инвесторы также будут уделять пристальное внимание качественному развитию ИИ-инициатив компании как новому источнику растущей выручки", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.