Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг ЦИАН на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг ЦИАН на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков Константина Белова и Ирины Фомкиной.

"Согласно представленным сегодня финансовым результатам ЦИАН за 3К23, выручка выросла на 44% г/г и на 22% к/к, превысив прогноз рынка на 2%, но оказавшись на 6% ниже прогноза нашего, - пишут эксперты. - Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 98% г/г и на 84% к/к и составил 1,09 млрд руб. (+26% к консенсус-прогнозу и +28% к нашей оценке). Операционные расходы ЦИАН увеличились гораздо меньше, чем выручка (+25% г/г против +44% г/г соответственно), что положительно отразилось на рентабельности. Мы оцениваем результаты ЦИАН как хорошие, но оставляем по бумагам эмитента рейтинг "держать", так как с 4К23 на рынок недвижимости негативно повлияют выросшие ставки по ипотеке и новые правила кредитования".

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