Индекс Мосбиржи может усилить коррекцию до 3100-3150п при дальнейшем укреплении рубля - "Открытие Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может усилить коррекцию до 3100-3150 пунктов при дальнейшем укреплении рубля, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Рубль продолжает своё укрепление, - констатирует эксперт. - На рынке начинает формироваться две противоположные позиции. Одна заключается в том, что поход до 85,0 руб. за доллар состоится и даже может осуществиться пробой до 80-82 руб./$1. Другая точка зрения состоит в том, что перед новогодними праздниками усиливается импорт, тем более, что этому способствует текущее укрепление рубля. Соответственно, ожидается стабилизация курса в диапазоне 85-90 руб./$1, или в более широком значении 85-95 руб./$1. Пока сложно говорить о развороте, или стабилизации, так как основные факторы всё ещё способствуют усилению позиций рубля".

В любом случае, если укрепление рубля продолжится, то индекс Мосбиржи может усилить свою коррекцию в район 3100-3150 пунктов, полагает Кочетков.

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