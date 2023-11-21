"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter с целевой ценой 4305 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста более 20% с текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

Акции компании по-прежнему торгуются дешевле исторических уровней, подчеркивает эксперт. Об этом говорят мультипликаторы: так, EV/EBITDA, который учитывает прогнозы финансовых показателей за 2023 год, находится на уровне 13x.

"Российский рекрутинговый сервис поделился результатами за III квартал 2023 года, - напоминает аналитик. - Выручка продолжает расти двузначными темпами (+75% г/г в III квартале и +78% г/г во II квартале). Стремительный рост доходов происходит на фоне сохраняющегося существенного дефицита кадров на отечественном рынке труда. Бизнес по-прежнему прибылен на уровне EBITDA, и на уровне чистой прибыли. Подвижки в вопросе переноса регистрации на территорию РФ - это позитивный сигнал для российских инвесторов, ведь вероятность возобновления дивидендов растет. Риски, безусловно, тоже есть. Например, после обмена АДР на акции российской компании число бумаг в обращении может увеличиться, что может оказать давление на котировки в краткосрочной перспективе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.