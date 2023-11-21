Укрепление рубля и дефицит ликвидности могут снизить необходимость подъема ставки ЦБР в декабре - "Велес Капитал"

Укрепление рубля и дефицит ликвидности снижают необходимость в дальнейшем повышении ключевой ставки Банка России, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Отметим, что в конце месяца Федеральное казначейство, вероятно, увеличит объемы краткосрочного финансирования банковского сектора для прохождения налогового периода. Однако системно дефицит ликвидности, скорее всего, пока сохранится. При этом накануне Минфин увеличил примерно на 0,8 трлн руб. план по расходам бюджета на 2023 год (исходя из оперативной статистики электронного бюджета). Это могло бы оказать поддержку ликвидностью банковскому сектору до конца текущего года. Однако с учетом ожидаемых доходов бюджета от уплаты windfall tax расширение дефицита бюджета и соответственно нетто-приток ликвидности могут оказаться не столь заметными, - пишет эксперт в материале. - Напомним, что в начале недели министр финансов А. Силуанов сообщил, что из ожидаемых 300 млрд руб. налога на сверхприбыль бюджет пока получил 40 млрд руб. При перечислении налога в период с 1 октября по 30 ноября ставка по нему составит 5% вместо 10%, поэтому до конца месяца можно ожидать увеличение поступлений в бюджет по данной статье. Мы полагаем, что укрепление рубля вкупе с сохранением структурного дефицита ликвидности в банковском секторе и ростом ставок МБК могут заметно снизить необходимость еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре".

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