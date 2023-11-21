"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 660 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 660 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,79%, стоп-приказ: 561 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

" 29 ноября эмитент планирует публикацию отчетности по МСФО за III квартал 2023 года. С учетом высоких средних цен на нефть и ее реализацию результаты могут оказаться сильными", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, очередное сопротивление на уровне 575 руб. пробито. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 561 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают эксперты "Финама".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность эмитента охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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