"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Analog Devices с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания планирует опубликовать квартальный отчет во вторник, 21 ноября. Предполагается, что выручка может увеличиться до $2,702 млрд, прибыль на акцию - до $2,02. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $170 риск на портфель составит 0,38%", - указывают эксперты "Финама".

Analog Devices - американский производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов, в том числе аналого-цифровых преобразователей и цифровых сигнальных процессоров.

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