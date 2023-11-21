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21 ноября 2023 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Analog Devices с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Analog Devices с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания планирует опубликовать квартальный отчет во вторник, 21 ноября. Предполагается, что выручка может увеличиться до $2,702 млрд, прибыль на акцию - до $2,02. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $170 риск на портфель составит 0,38%", - указывают эксперты "Финама". Analog Devices - американский производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов, в том числе аналого-цифровых преобразователей и цифровых сигнальных процессоров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ANALOG/DEVICES-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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