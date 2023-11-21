Котировки золота пока сохраняют шансы на рост выше $2000/унц. - БКС Экспресс

Котировки золота пока сохраняют потенциал роста выше $2000 за тройскую унцию, на стороне покупателей драгметалла находятся замедление инфляции в США, очень высокая вероятность окончания цикла повышения процентных ставок ФРС и обвал глобального доллара, с которым обратная статистическая корреляция, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

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