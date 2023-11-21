"Финам" сохраняет рейтинг акций Li Auto на уровне "покупать"

Финам" сохраняет рейтинг бумаг Li Auto на уровне "покупать" с целевой ценой HKD191,0 для акций и

$49,1 для депозитарных расписок на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста предполагает 21,6% и 26,3% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"С момента выхода нашего предыдущего обзора по Li Auto в июне компания ударно отчиталась о результатах за II и III кварталы 2023 года, а прогнозы по выручке и чистой прибыли на 2024 год были пересмотрены аналитиками в сторону улучшения. В связи с улучшением ожиданий по финансовым результатам мы повышаем целевые цены по акциям и распискам автопроизводителя и подтверждаем рейтинг "покупать". Прогнозы по выручке и чистой прибыли Li Auto пересмотрены аналитиками в большую сторону с момента выхода нашего предыдущего обзора в июне 2023 года", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Li Auto - китайский производитель премиальных гибридных электромобилей.

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