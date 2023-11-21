Доходности ОФЗ будут стабильны или повысятся на несколько базисных пунктов во вторник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, будут стабильны или повысятся на несколько базисных пунктов на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (сроком до 5 лет) в понедельник снизились в среднем на 12 б.п. благодаря укреплению рубля. Во вторник Минфин объявит детали недельных аукционов. На наш взгляд, ведомство продолжит предлагать выпуски с фиксированным купоном с учетом выросшего спроса на такой тип инструментов на предыдущих аукционах. Таким образом, участники рынка вряд ли будут активно покупать номинальные ОФЗ во вторник, рассчитывая на более выгодные условия на первичном рынке на аукционах. В результате доходности, скорее всего, будут стабильны или повысятся на несколько базисных пунктов", - указывают эксперты в материале инвестбанка.

Рубль может временно подешеветь до 89 руб./$1 на фоне спроса на валюту, связанного с погашением еврооблигаций ВЭБа, отмечают в SberCIB.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $82-83 за баррель во вторник, прогнозируют аналитики.

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