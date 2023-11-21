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21 ноября 2023 года 10:06
Укрепление рубля продолжит оказывать поддержку ОФЗ во вторник - ПСБ
Укрепление рубля продолжит оказывать поддержку рублевым гособлигациям на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Неделя началась с укрепления рубля - приближение налогового периода поддержало национальную валюту, что благоприятно сказалось на котировках госбумаг, констатирует эксперт: доходности среднесрочных и длинных ОФЗ снизились на 2-7 б.п. (11,78% годовых по 10-летним бумагам); доходности коротких ОФЗ опустились на 1-2 б.п. "Данный фактор продолжит оказывать поддержку долговому рынку и во вторник. Отметим, что среди важных событий в среду будут итоги аукционов ОФЗ и традиционные данные по инфляции. Ожидаем, что позитивная динамика рубля обеспечит сохранение хорошего спроса на классические ОФЗ. Однако по инфляции пока ситуация остается непростой - интрига по решению ЦБ на декабрьском заседании сохраняется, - пишет Грицкевич в комментарии. - Как мы отмечали ранее, рекомендуем пока сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле, постепенно увеличивая долю классических бумаг сроком до трех лет". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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