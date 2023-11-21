Укрепление рубля продолжит оказывать поддержку ОФЗ во вторник - ПСБ

Укрепление рубля продолжит оказывать поддержку рублевым гособлигациям на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Неделя началась с укрепления рубля - приближение налогового периода поддержало национальную валюту, что благоприятно сказалось на котировках госбумаг, констатирует эксперт: доходности среднесрочных и длинных ОФЗ снизились на 2-7 б.п. (11,78% годовых по 10-летним бумагам); доходности коротких ОФЗ опустились на 1-2 б.п.

"Данный фактор продолжит оказывать поддержку долговому рынку и во вторник. Отметим, что среди важных событий в среду будут итоги аукционов ОФЗ и традиционные данные по инфляции. Ожидаем, что позитивная динамика рубля обеспечит сохранение хорошего спроса на классические ОФЗ. Однако по инфляции пока ситуация остается непростой - интрига по решению ЦБ на декабрьском заседании сохраняется, - пишет Грицкевич в комментарии. - Как мы отмечали ранее, рекомендуем пока сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле, постепенно увеличивая долю классических бумаг сроком до трех лет".

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