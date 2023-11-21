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21 ноября 2023 года 09:24

Рубль сохраняет потенциал укрепления во вторник - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал укрепления по отношению к доллару США на торгах во вторник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы по-прежнему видим потенциал дальнейшего укрепления рубля, рассчитываем, что приближение налогового периода и комфортный внешний фон будут способствовать тяготению доллара на текущей неделе к зоне 83-85 руб./$1. В течение понедельника ждем попыток американской валюты "откатиться" под 50-дневную среднюю, расположенную у 87 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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