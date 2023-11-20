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20 ноября 2023 года 18:36
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Яндекс", "Норникель", "Транснефть" и "Северсталь". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее привлекательных бумаг на рынке, - указывают аналитики. - По итогам года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды - около 33 руб. на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50% (более 12% дивдоходности). При этом есть вероятность, что банк выплатит больше 50% прибыли. Ближайшие драйверы в кейсе Сбербанка: презентация стратегии развития на 2024-2026 годы и новой дивполитики 6 декабря, а также отчетность за 11 месяцев". По мнению стратегов инвесткомпании, в кейсе "Яндекса" в ближайшие месяц-полтора должен раскрыться сильный драйвер - СМИ сообщают, что сделка по разделению компании может быть закрыта до конца года. Разделение бизнеса "Яндекса" - ключевой момент для цены акций, считают в БКС. От структуры разделения, наличия или отсутствия оферты, а также новой структуры акционеров будут зависеть дальнейшие перспективы развития. "В этой истории повышенные риски, так как нет уверенности, что сделка будет закрыта в наилучшем для миноритарных акционеров варианте, - пишут аналитики. - При этом даже сам факт снижения градуса неопределенности должен заставить рынок обратить внимание на бизнес Яндекса - высокие темпы роста 2022-2023 годов не были отыграны котировками в полном объеме". Акции "Норникеля" могут быть интересны инвесторам на фоне возвращения к выплате дивидендов. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 915 руб. на акцию (5,3% дивдоходности), отмечается в комментарии. В среднесрочной перспективе возобновление выплат должно поддержать котировки. "Компания отмечает прохождение пика инвестиционного цикла в 2023-2024 годах, а значит, в перспективе свободный денежный поток должен увеличиться, позволяя компании нарастить объем выплат, - полагают эксперты. - В цене бумаг также не до конца учтен фактор девальвации рубля. Еще один позитивный момент - ожидаемый сплит акций. Это должно сделать бумаги более доступными для частных инвесторов". Аналитики БКС рекомендуют также обратить внимание на акции "Транснефти" в свете ожидаемого дробления (сплита) акций. "Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом, - подчеркивается в комментарии. - Сплит акций должен сделать акции "Транснефти" более доступными для частных инвесторов. После дробления ожидаем притока средств частных инвесторов в инструмент. Бумаги "Транснефти" также интересны как дивидендная фишка - дивдоходность летом 2024 года ожидается в районе 11-14%". Сохраняют эксперты позитивные ожидания и по "Северстали". На их взгляд, бумаги интересны как ставка на внутренний рынок стали. Конъюнктура позволяет компании зарабатывать, несмотря на объявленные ранее новые экспортные пошлины. "Учитывая скопившиеся объемы кеша, а также благоприятную конъюнктуру компания должна вернуться к выплате дивидендов - альтернатив использованию средств не так много, - уверены в БКС. - При спокойной ситуации на рынке "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса к концу года или к лету 2024 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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