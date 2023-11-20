"Финам" снизил прогнозную цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF до $105

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF со $132 до $105 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для указанных акций была подтверждена экспертами.

"Ожидания среднесрочного подавленного спроса на палладий со стороны мировой автоиндустрии вынуждает профильные фонды сокращать свое присутствие в этом активе. В результате сейчас на рынке палладия наблюдается отсутствие интереса инвесторов. В краткосрочной перспективе торговые алгоритмы следуют за нисходящей ценовой тенденцией, несмотря на то что среднесрочно цены на палладий могут быть выше. Мы полагаем, что фундаментально рынок палладия приближается к зоне остановки падения цен. Исходя из этого, пересматриваем целевую цену по паям фонда Aberdeen Standard Physical Palladium Shares с уровня $132 до $105 за бумагу, что при текущей цене в $96 соответствует рекомендации "держать", - пишет ведущий аналитик Александр Потавин.

Aаberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF является единственным чисто палладиевым ETF на рынке США, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционная цель заключается в том, чтобы его акции отражали изменение цены палладия за вычетом расходов на деятельность фонда.

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