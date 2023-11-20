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20 ноября 2023 года 17:46
ЦБР может повысить ставку до 16% в декабре 2023г - "БКС МИ"
Банк России может повысить ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания в декабре 2023 года, сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолия Трифонова. "Профицит счета текущих операций платежного баланса в октябре составил $11,2 млрд, лишь незначительно снизившись по сравнению с сентябрем ($11,4 млрд). Сокращение профицита сопровождалось падением экспорта вследствие снижения нефтяных цен и сокращением импорта благодаря замедлению внутреннего спроса. Снижение импорта - одно из ключевых условий дальнейшего укрепления рубля. Недельная инфляция с 8 по 13 ноября составила 0,2%, замедлившись после резкого всплеска на прошлой неделе. Тем не менее годовая инфляция выросла до 7,2% и с высокой долей вероятности превысит верхний порог прогноза ЦБ (7,5%) до конца ноября. Мы считаем, что это значительно повышает риски дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики в декабре. Ожидаем повышение ставки ЦБ до 16% до конца текущего года", - указывает эксперт. Трифонов также отмечает, что регулятор оценил сезонно скорректированную инфляцию в октябре в 9,5% SAAR, что значительно ниже 14,2% (очищенный от сезонности аннуализированный уровень, SAAR), наблюдавшихся в сентябре. Продуктовая инфляция остается ключевым драйвером роста цен, при этом цены растут не только на сезонно дорожающие продукты. "Инфляционные ожидания населения в ноябре резко усилились до 12,2% на фоне повышения цен на автомобили от основных производителей. Для декабрьского решения по ставке ключевым фактором станут инфляционные ожидания в декабре. В любом случае это еще один аргумент в пользу ужесточения денежно-кредитной политики", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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