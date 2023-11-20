Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Amazon на уровне $180

Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"16 ноября эмитент объявил о стратегическом партнерстве с третьим по количеству продаваемых машин в мире автопроизводителем Hyundai. В рамках сотрудничества были анонсированы следующие ключевые инициативы: дилеры Huyndai получат право реализовать автомобили этой марки через торговую площадку Amazon в США с 2024 года; Amazon Web Services станет основным поставщиком услуг облачной инфраструктуры для Huyndai, которая будет использовать широкий перечень услуг от хранения и обработки данных до сервисов в сфере ИИ и интернета вещей (IoT); следующее поколение автомобилей Hyundai (с 2025 года) будет укомплектовано встроенным голосовым помощником Alexa от Amazon", - отмечает эксперт.

"Приобретение такого крупного стратегического партнера положительно скажется на в ключевых направлениях бизнеса Amazon, но наиболее интересным с точки зрения влияния на рынок выглядит расширение маркетплейса компании за счет включение в него автомобилей. На данный момент известно, что в первой половине будущего года доступ к платформе электронной коммерции в США получат 15-20 дилеров, во втором полугодии состоится ее полноценный запуск. Huyndai станет первым, но точно не единственным брендом, желающим получить доступ к огромной клиентской базе Amazon, - обращает внимание Толмачев. - Официальных заявлений от других брендов по этому вопросу пока не было. Однако предполагаем, что к началу 2025 года около 90% автопроизводителей будет осуществлять онлайн-продажи, в том числе через Amazon. Покупатели смогут оформлять заказ на сайте IT-гиганта, выбирая варианты оплаты с привлечением кредита и рассрочки, а также планировать доставку через местного дилера Hyundai".

"Если говорить непосредственно о финансовом эффекте для самой Amazon, то рассчитывать на существенное увеличение ее показателей в ближайшие пару лет не стоит, в долгосрочной перспективе эффект станет более ощутимым. На данный момент комиссия Amazon (referral fee) за продажу транспортных средств составляет 2%, но с учетом необходимости быстрого запуска нового направления эмитент, вероятно, снизит комиссии в диапазон 1-2%. По оценкам Bloomberg Intelligence, проникновение онлайн-продаж в США в сегменте автотранспорта и комплектующих составляет около 5%, в среднесрочной перспективе можно ожидать его роста до 6-7%. При этом, исходя из данных участников рынка, для легковых машин этот показатель может составлять 10-15%, - пишет эксперт инвесткомпании в материале. - По нашим оценкам, при успешном запуске с проникновением 80% от объема рынка новых легковых машин в США онлайн-продажи автомобилей в 2025 году могут принести Amazon $1-2,5 млрд выручки (0,1-0,3% общего результата). Если рассматриваемая бизнес-модель в США оправдает себя, это откроет перед Amazon широкие перспективы в дилерском бизнесе во всем мире и может кардинально изменить соответствующий рынок".

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