"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1880 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1880 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,82%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Дивидендная политика "Башнефти" предполагает направить на выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО при условии, если отношение чистой задолженности к EBITDA не превысит 2х, напоминают аналитики. В конце августа компания опубликовала сокращенную отчетность по МСФО. Из-за неполных данных возможно, что рынок недооценил форвардные результаты компании. Если принять во внимание оптимистичный вариант прогнозов, по итогам года компания может получить 170-180 млрд руб. прибыли, и дивидендная доходность превысит текущие ожидания рынка, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена пробила уровень сопротивления и консолидировалась около него. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76", - указывают эксперты.

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