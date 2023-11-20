.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 180 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 ноября 2023 года 12:40
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 180 руб
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций "Совкомфлота" до 180 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Как мы и ожидали, отчетность "Совкомфлота" за девять месяцев и третий квартал 2023 года вышла сильной. Компания уже третий квартал подряд генерирует около 22 млрд. рублей скорректированной чистой прибыли, что эквивалентно 9,5 руб. на акцию. При этом небольшое снижение ставок фрахта летом лишь частично коснулось выручки и EBITDA. В четвертом квартале ставки фрахта вновь выросли, поэтому конец года будет вновь ударным. Мы ожидаем по итогам года прибыль на акцию в размере 37 руб., что предполагает дивиденды на уровне 18,5 руб. на акцию (14,6% дивидендной доходности) или 12,18 руб. финальных дивидендов. При этом компания торгуется по EV/EBITDA 2023 2,4х, что аномально дешево как по историческим меркам, так и относительно всего транспортного сектора", - пишут эксперты "Солид Брокер". Они подчеркивают, что история "Совкомфлота" не выглядит "одноразовой": "Следующий год мы ожидаем на уровне текущего и повышаем целевую цену до 180 рублей на горизонте 12 месяцев". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
20 ноября 2023 года 16:24
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева. "16 ноября эмитент объявил о стратегическом партнерстве с третьим по количеству... читать дальше
.20 ноября 2023 года 15:48
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые власти Китая в прошедшую пятницу выступили с заявлением, рекомендовав банкам оказывать содействие застройщикам в получении кредитов, выпуске облигаций и... читать дальше
.20 ноября 2023 года 15:24
Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за текущий год может составить 14%, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Эмитент опубликовал результаты за 3К23 и 9М23. По итогам девяти... читать дальше
.20 ноября 2023 года 14:57
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.20 ноября 2023 года 14:36
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота" с целевой ценой 160 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Крупнейшая судоходная компания России опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти... читать дальше
.20 ноября 2023 года 14:15
Бумаги Qiwi пока не интересны для инвестиций, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Qiwi в 3К23 увеличила общую чистую выручку по МСФО до 8,8 млрд руб., сократила скорректированную прибыль до 3,6 млрд руб. Результаты компании неважные. Выручка вышла в символический плюс за счет сегментов... читать дальше
.20 ноября 2023 года 13:52
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Совкомфлота", говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Георгия Иванина и Никиты Ковалева. "Учитывая, что результаты за 3К23 по скорректированной прибыли в рублях оказались выше нашего прогноза и консенсуса, мы... читать дальше
.20 ноября 2023 года 13:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1880 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,82%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Дивидендная... читать дальше
.20 ноября 2023 года 13:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,01%, стоп-приказ: $207, говорится в комментарии инвестиционной компании. 30 ноября Salesforce представит отчетность... читать дальше
.20 ноября 2023 года 12:18
"Финам" сохраняет прогнозную стоимость ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) на уровне $123,9 за штуку и акций эмитента (торгуются на Гонконгской фондовой бирже) на уровне 121,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.