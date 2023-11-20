Главные события недели - SberCIB

Whoosh, "Совкомфлот" и TCS Group представят финансовые результаты по МСФО на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

20 ноября:

- Индекс цен производителей Германии за октябрь;

- Результаты "Совкомфлота" за 3К23 по МСФО.

21 ноября:

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за октябрь.

22 ноября:

- Индекс цен производителей России за октябрь;

- Заказы на товары длительного пользования в США за октябрь;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Результаты TCS Group за 3К23 по МСФО.

23 ноября:

- Выходной в США (День благодарения);

- Решение по монетарной политике Центрального банка Турции;

- Предварительные ноябрьские индексы PMI в Германии и еврозоне;

- Результаты Whoosh за 9М23 по МСФО.

24 ноября:

- Предварительные индексы PMI в США в ноябре;

- Индекс делового климата в Германии от Ifo в ноябре.

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