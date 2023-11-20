Вероятен рост доходностей ОФЗ в понедельник-вторник - SberCIB

Вероятен рост доходностей рублевых гособлигаций на торгах в понедельник-вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Кривая ОФЗ сейчас находится в основном в диапазоне от 11,5% до 11,9%. В понедельник-вторник доходности, вероятно, вырастут, как и в две предыдущие недели перед аукционами. На наш взгляд, доходности остаются необоснованно низкими с учетом последних данных по недельной инфляции и инфляционным ожиданиям населения", - пишут аналитики инвестбанка в материале.

Курс валютной пары доллар/рубль может закрепиться около уровня 89,5 руб./$1 на торгах в понедельник, полагают в SberCIB. "Однако во вторник предстоит погашение еврооблигаций ВЭБа, и пара может вновь уйти выше 90 руб./$1", - отмечают эксперты.

"Нефтяной рынок ждет, что на предстоящей встрече ОПЕК+ может продлить или увеличить сокращение добычи нефти. Как мы ожидаем, котировки нефти марки Brent в понедельник останутся в интервале $81-82 за баррель", - указывают аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.