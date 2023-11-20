Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 к концу текущей недели - банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до 88 руб./$1, а нефть - подорожать до $83 за баррель Brent к концу текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе продолжил укрепляться, - отмечается в комментарии. - Помимо мер валютного контроля, поддержку рублю оказывает ослабление спроса на валюту. На этот факт указывают также последние данные о снижении импорта РФ. В понедельник курс USD/RUB находится у 89,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Во второй половине недели фирмы могут нарастить продажи валюты для подготовки к уплате налогов, и курс USD/RUB способен на время опускаться в сторону 88 руб./$1".

Цены на нефть заметно снижались на прошлой неделе. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказал ряд слабой экономической статистики и отчет МЭА, в котором прогноз по росту спроса на нефть был повышен слабее, чем прогноз по предложению. В начале новой недели фьючерсы Brent торгуются у $81,1/барр. В целом на этой неделе у котировок остается потенциал к росту к $83/барр., полагают в банке, а дальнейшую динамику рынка определят решения ОПЕК+ на выходных.

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