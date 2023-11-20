Ближайшая цель укрепления рубля - уровень 85 руб./$1 - "Алор Брокер"

Ближайшей целью текущего укрепления курса рубля по отношению к доллару США может быть уровень 85 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Если пара доллар/рубль уверенно развернется вниз после неудачного теста 90 руб./$1 в пятницу, это станет сильным техническим сигналом для продолжения укрепления российской валюты. Ближайшая цель по паре - отметка 85 руб./$1. Аномально дорогие относительно ключевой ставки ОФЗ являются еще одним стимулом для повышения Банком России ставки до 16%, что окажет рублю поддержку, сокращая спрос на импорт. Однако стоит помнить, что скорее рано, чем поздно, регулятору придется ослаблять денежно-кредитные "вожжи", а продолжающая нарастать денежная масса будет давить на рубль. Поэтому на очень сильное укрепление рубля закладываться не стоит", - пишет эксперт в комментарии.

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