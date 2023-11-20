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20 ноября 2023 года 10:11
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 88-90 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88-90 руб./$1, по паре евро/рубль -96-98 руб./EUR1,полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль продолжает двигаться в сторону укрепления, его траектория во многом определяется платежным балансом и увеличением экспорта по ценовым показателям, - отмечает эксперт. - В качестве поддержки российской валюте выступают продажи иностранной валюты экспортерами на фоне возросших доходов от экспорта. Цены на нефть немного стабилизировались после снижения на фоне данных о промышленном производстве США, показывающих ослабление американской экономики и, как результат, снижение спроса на нефть в перспективе. Так что в ближайшие дни рынки будут в ожидании результатов предстоящей встречи ОПЕК+, на которой наверняка будут приняты очередные меры по корректировке добычи нефти". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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