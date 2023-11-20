Рубль проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 88-90 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-90 руб./$1 в понедельник, к концу текущей недели возможно укрепление рубля в диапазон 83-85 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар вновь находится под небольшим давлением в понедельник утром и пытается вернуться ниже 89.5 руб./$1 на фоне благоприятной внешней конъюнктуры (индекс доллара DXY продолжает инерционно снижаться, тяготеют к развитию роста нефтяные котировки). Позиции рубля на текущей неделе, по нашему мнению, будут зависеть в первую очередь от активности экспортеров и их подготовки к налоговым выплатам. Склонны ждать устойчивости предложения валюты с их стороны, достаточного для снижения доллара в направлении 83-85 руб./$1 ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками, - указывает эксперт в комментарии. - Исходим и из сценария дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти, что способно лишить конъюнктурных поводов для покупок валют спекулятивными игроками. Целевым на понедельник по доллару видим диапазон 88-90 руб./$1".

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