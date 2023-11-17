"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "МТС", сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Компания опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Выручка выросла в 3К23 на 16% г/г и за 9М23 на 12,2% г/г; чистая прибыль упала в 3К23 на 27,1% г/г и за 9М23 выросла на 41,8% г/г. Двузначному росту выручки в третьем квартале способствовал рост продаж в ключевом телеком-сегменте, рост кредитного портфеля МТС Банка, стабилизация продаж в ритейле и развитие рекламных технологий", - пишет эксперт.

Инвесторы все еще ждут обновления дивидендной политики - предыдущая прекратила свое действие в конце 2021 года, напоминает Хусяинова. В среднем за последние 3 года МТС платили около 35 руб. на акцию. В 2023 году аналитик ожидает примерно такой же суммы выплат (прогнозная доходность около 13%).

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "МТС" и рекомендуем их "держать" в портфеле в качестве дивидендной истории", - резюмирует эксперт.

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