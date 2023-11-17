"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: "лонг в бумагах Интер РАО против ФСК-Россети"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "Интер РАО" против "шорта" в привилегированных акциях "ФСК-Россети" с целевой доходностью 7% к середине декабря, открытую 25 апреля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"У "Интер РАО" положительный свободный денежный поток, дивиденды и рост прибыли в сбытовом бизнесе. Тогда как допэмиссия "ФСК-Россети" несет риск размытия для миноритариев, а дивидендов по-прежнему нет, несмотря на прибыльность материнской компании. Считаем, что "Интер РАО" недооценена, а "ФСК-Россети" переоценена, и подтверждаем парную идею с ожидаемой доходностью около 7% к середине декабря", - указывают эксперты.

Аналитики считают "Интер РАО" фундаментально сильной историей с положительным свободным денежным потоком, а в отношении "ФСК-Россети" настроены скептически из-за большой инвестпрограммы.

"Котировки акций "Интер РАО" и "ФСК-Россети" за последний месяц выросли, но дальнейшая динамика этих бумаг может разойтись. Целевая доходность парной идеи, по нашим оценкам, до конца июня может составить до 15%", - делают вывод аналитики "БКС МИ".

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