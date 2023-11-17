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17 ноября 2023 года 16:37
Акции TCS Group, Совкомфлота и Whoosh будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции TCS Group, "Совкомфлота" и Whoosh будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. Отчет TCS Group ожидается 22 ноября. Результаты должны быть сильными, учитывая продолжающийся рост клиентской базы, полагает аналитик. "Акции TCS Group находятся в консолидации 3200-3800 руб. с июня 2023 года, - констатирует Пучкарев. - Сейчас котировки находятся вблизи уровня предыдущего минимума, в случае закрепления ниже зоны 3350-3375 руб. вырастет вероятность спуска к 3200 руб. Об улучшении картины можно будет говорить с пробоем 3550 руб.". "Совкомфлот" планирует 20 ноября опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. В фокусе динамика EBITDA, чистой прибыли. По мнению эксперта БКС, результаты ожидаются сильными в свете высоких ставок фрахта, а также ослабления рубля в III квартале. Более того, на этой неделе "Совкомфлот" рекомендовал первые в публичной истории промежуточные дивиденды - 6,32 руб. на акцию, 5% дивдоходности. "Бумаги "Совкомфлота" двигаются в крутом растущем тренде с минимумов октября 2023 года, - отмечает Пучкарев. - Техническая картина остается позитивной, признаков перегретости по осцилляторам пока нет, драйверов для переоценки вниз на текущий момент также не просматривается. При спокойном сентименте на рынке бумаги могут продолжить постепенный подъем. Первым сигналом к ухудшению технической картины может стать пробой 120 руб.". Финансовые результаты по МСФО за III квартал 23 ноября представит Whoosh. "III квартал сезонно один из наиболее успешных для компании, результаты должны улучшиться как в годовом, так и в квартальном выражении, - указывает стратег БКС. - Наибольшее внимание стоит обратить на темпы роста выручки, показатель EBITDA, а также балансовые показатели в свете роста увеличения ключевой ставки и низкого сезона IV квартала". Акции Whoosh в последние месяцы находятся в амплитудном боковике 200-265 руб., подчеркивается в комментарии. При этом с начала осени волатильность в бумаге снизилась, колебания укладываются в диапазон 200-230 руб. "От минимумов октября 2023 года в бумаге актуален локальный растущий тренд, сейчас бумаги находятся близко к его границе, - пишет Пучкарев. - В случае слома тенденции бумаги могут снизиться в район 200-205 руб. Сверху потенциал роста ограничен 230 руб. - для пробоя отметки могут потребоваться дополнительные драйверы или активизация объявленного недавно байбэка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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