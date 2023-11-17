Рубль возобновит ослабление после возвращения импорта к нормальным значениям - "Ингосстрах - Инвестиции"

Рубль возобновит ослабление после возвращения импорта к нормальным значениям, полагает главный макроэкономист "Ингосстрах - Инвестиции" Антон Прокудин.

"Причиной наблюдаемого укрепления рубля является налоговый период и вероятно, внезапная просадка импорта. - считает эксперт. - Его доля к ВВП с 20 с лишним процентов летом внезапно упала до 17,5% в октябре по предварительной оценке Банка России (впоследствии эта оценка может существенно измениться). Это связано с разрывом цепочек оплаты импорта за рубежом: в октябре импортёры хотели, но не могли оплатить его. Это привело к разбалансировке валютного рынка, которая не наблюдалась до 2022 года ни при введении обязательной продажи валютной выручки, ни при резком повышении ключевой ставки".

По мнению Прокудина, сейчас сложно сказать, каков предел укрепления рубля, т. к. данные, необходимые для этих расчётов, появятся лишь спустя некоторое время. Возвращение импорта к нормальным значениям только вопрос времени, уверен аналитик, после чего курс национальной валюты вновь начнет слабеть. При нормальном значении импорта равновесие и сейчас находится в районе 100 руб./$1.

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